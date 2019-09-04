YDS sınav giriş belgesi: YDS için ÖSYM’den saat uyarısı!

İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça gibi diller için yeterliliği ölçmeye yaraya YDS/2, 8 Eylül 2019 tarihin gerçekleştirilecek. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için giriş belgeleri erişime açıldı. İşte YDS giriş belgesi detayları…

YDS GİRİŞ YERLERİ BELGESİ

YDS GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

08 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 29 Ağustos 2019 tarihinde saat 15.10’dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.