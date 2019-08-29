Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ve ÜDS, KPDS, ve KPSS Yabancı Dil sınavlarının kaldırılmasının ardından bu sınavların yerini alan yabancı dil sınavıdır. YDS’de, yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli test yöntemi uygulanır. YDS sınavı senede 3 kez yapılmaktadır. İlk sınav “İlkbahar YDS Sınavı” (YDS/1), ikinci sınav ise “Sonbahar YDS Sınavı” (YDS/2), üçüncü sınav “Kış YDS Sınavı” (YDS/3) olarak geçmektedir. 2019 yılı YDS/1 sınavı 24 Mart 2019 tarihinde yapıldı ve sınav sonuçları ise 19 Nisan 2019’da açıklandı. Şimdi, YDS sonuçları nasıl sorgulanır? Gelin hep birlikte öğrenelim…

YDS HAKKINDA

Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları, Yüksek lisans programlarına girecek lisans programı mezunları, Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görmek isteyen birçok adayın katıldığı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) senede 3 kez yapılmaktadır. İlk sınav “İlkbahar YDS Sınavı” (YDS/1), ikinci sınav ise “Sonbahar YDS Sınavı” (YDS/2), üçüncü sınav “Kış YDS Sınavı” (YDS/3) olarak geçmektedir. YDS/1 24 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve sonuçları ise 19 Nisan 2019 Cuma günü açıklanmıştı. Şimdi gözler YDS/2 ve YDS/3’e çevrildi. Peki YDS/2 ve YDS/3 ne zaman yapılacak. İşte sınav takvimi…

YDS SINAV TAKVİMİ

YDS/2: Başvuru tarihi 16 Temmuz 2019 tarihinde başlıyor, 24 Temmuz 2019 tarihinde sona eriyor. Geç başvuru günü 2 Ağustos 2019 olarak açıklandı. Sınav, 8 Eylül 2019’da yapılacak. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ise 1 Ekim 2019.

YDS/3: Başvuru tarihi 9 Ekim 2019 tarihinde başlıyor, 16 Ekim 2019 tarihinde sona eriyor. Geç başvuru günü 31 Ekim 2019 olarak açıklandı. Sınav, 1 Aralık 2019’da yapılacak. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ise 24 Aralık 2019.

YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilir. Sınava giren adaylara sonuç belgesi gönderilmiyor. YDS/2 ve YDS/3 sınavlarında da adaylar aynı yöntem ile sınav sonuçlarını öğrenebilir…

Yabancı Dil Sınavı (YDS) ile ilgili tüm sınav tarihlerine

(https://www.osym.gov.tr/TR,8797/takvim.html) bağlantı adresi üzerinden de ulaşabilirsiniz.