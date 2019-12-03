YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YDS soru ve cevapları…

YDS sınavı bu hafta yapıldı. Sınava katılan adaylar sonuçlardan önce puanlarını hesaplamak için YDS soru ve cevaplarını bekliyordu ve ÖSYM sorruların %10’unu erişime açtı. Peki YDS sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar…

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, YDS sonuçlarının açıklanacağını resmi sayfası üzerinden duyurdu. Bu yılın takvimine göre, 1 Aralık tarihli YDS/3 sonuçları 24 Aralık 2019'da erişime açılacak. Sonuçlara açıklanır açıklanmaz ÖSYM’nin resmi internet sayfasından sorgulama yapabilirsiniz.

YDS SORU VE CEVAPLARI