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YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YDS soru ve cevapları…

01 Aralık 2019 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2019-YDS/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u ÖSYM tarafından erişime açıldı. Peki YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

12:44 -
Haberler Eğitim
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YDS soru ve cevapları…

YDS sınavı bu hafta yapıldı. Sınava katılan adaylar sonuçlardan önce puanlarını hesaplamak için YDS soru ve cevaplarını bekliyordu ve ÖSYM sorruların %10’unu erişime açtı. Peki YDS sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar…

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, YDS sonuçlarının açıklanacağını resmi sayfası üzerinden duyurdu. Bu yılın takvimine göre, 1 Aralık tarihli YDS/3 sonuçları 24 Aralık 2019'da erişime açılacak. Sonuçlara açıklanır açıklanmaz ÖSYM’nin resmi internet sayfasından sorgulama yapabilirsiniz.

YDS SORU VE CEVAPLARI

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