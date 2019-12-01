YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS soru ve cevapları yayımlandı mı?

YDS sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından belirlendi fakat YDS soru ve cevaplarının ne zaman yayımlanacağı belli değil. İşte YDS sorularına ve sonuçlarına dair detaylar…

YDS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN?

YDS sınavının soru ve cevapları henüz yayımlanmadı. YDS soru ve cevapları, ÖSYM tarafından yayımlandığında haberimizin içeriğinden erişim linki bulabilirsiniz. YDS soru ve cevaplarının bir hafta içinde açıklanması bekleniyor.

YDS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU

ÖSYM, YDS sonuçlarının açıklanacağını resmi sayfası üzerinden duyurdu. Bu yılın takvimine göre, 1 Aralık tarihli YDS/3 sonuçları 24 Aralık 2019’da erişime açılacak. Sonuçlara açıklanır açıklanmaz ÖSYM'nin resmi internet sayfasından sorgulama yapabilirsiniz.