YDS soru ve cevapları yayınlandı mı? YDS sonuçları ne zaman yayınlanacak? YDS 2019 detayları…

Öğrenciler heyecan içinde YDS sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediyor. Yabancı Dil Sınavı’na girerek dil yeterliliklerini belgelendirmek isteyen adayların katıldığı YDS sonuçları ÖSYM sitesinden yayımlanacağı tarih belli oldu. Peki YDS soru ve cevapları ne zaman yayımlanır? İşte sonuç tarihi…

YDS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

24 Mart tarihinde uygulanan YDS sınavının soru ve cevapları henüz yayımlanmadı. YDS/1 soru ve cevapları, ÖSYM tarafından yayımlandığında haberimizin içeriğinden erişim linki bulabilirsiniz. 2019 ÖSYM sınav takviminde YDS/1 sınav sonuçlarının açıklanacağı güne yer verdi. 24 Mart 2019 Pazar günü uygulanan YDS/1 sınav sonuçları, 19 Nisan 2019 tarihinde açıklanacak.

YDS PUANLANDIRMA SİSTEMİ

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir.