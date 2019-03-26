YDS soruları ve cevapları yayınlandı!

ÖSYM, YDS sorularını ve cevaplarını resmi internet adresinden yayınladı. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nden YDS sorularına ve cevaplarına T.C. kimlik numaranızı ve aday şifrenizi girerek erişebilirsiniz.

2019 YDS SORULARI VE CEVAPLARI TIKLA ÖĞREN

ÖSYM’nin konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle: “24 Mart 2019 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2019-YDS/1) Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 26 Mart 2019 tarihinde saat 14.45’ten itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.”