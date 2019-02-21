YDS’de geç başvuru günü! YDS başvuruları nasıl yapılır?

YDS, ÖSYM tarfından düzenleniyor. Yabanci Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) yüksek lisans yapacak adayları ilgilendiriyor. Adaylar YDS başvurularını ÖSYM AİS sisteminden bugün tamamlayabilecek. İşte detaylar…

YDS BAŞVURU EKRANI

YDS BAŞVURU İŞLEMLERİ

YDS başvurularının 30 Ocak tarihinde başlamasının ardından adaylar ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifrelerini girdikten sonra başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla sınav başvuru ücreti ve sınav hakkında tüm detaylara ulaşma imkanı sağlanacak.

YDS BAŞVURU KILAVUZU

SINAV ÜCRETİ ÖDEME YERLERİ

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; İNG Bank’ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)