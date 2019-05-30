YDS’de kaç soru var? YDS konu dağılımı…

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan sınavda, yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli test yöntemi uygulanmktadır. YDS sınavı senede 3 kez yapılmaktadır. İlk sınav “İlkbahar YDS Sınavı” (YDS/1), ikinci sınav ise “Sonbahar YDS Sınavı” (YDS/2), üçüncü sınav “Kış YDS Sınavı” (YDS/3) olarak geçmektedir. 2019 yılında Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) 3 defa yapılacak. YDS/1 24 Mart 2019 tarihinde yapılmıştı. YDS/2 8 Eylül 2019, YDS/3 ise 1 Aralık 2019 tarihinde yapılacak. Peki, YDS kaç soru var? YDS konu dağılımı ile bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

YDS KAÇ SORU VAR

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS), adaylara yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi ile ilgili çoktan seçmeli ve toplam 80 sorudan oluşan bir test uygulanır. Sınav süresi ise 150 dakikadır.

YDS KONU DAĞILIMI

– Kelime

– Tense

– Cloze Test

– Cümle Tamamlama

– Çeviri Soruları

– Paragraf Soruları

– Diyalog Tamamlama Soruları

– Yakın Anlamlı Cümle Soruları

– Paragraf Tamamlama Soruları

– Anlatım Bütünlüğünü Bozan Cümle Soruları

1-6. SORULAR VOCABULARY (KELİME BİLGİSİ – 6 Soru)

1 ADJECTIVE

1 ADVERB

1 VERB

1 NOUN

2 PHRASAL

7-16. SORULAR GRAMMAR (DİL BİLGİSİ – 9 Soru)

3 GRAMMAR (DİLBİLGİSİ)

2 PREPOSITIONS (EDATLAR)

5 LINKING WORDS (BAĞLAÇLAR)

17-21. SORULAR CLOZE TEST 1

2 LINKING WORDS (BAĞLAÇLAR)

1 PREPOSITION (EDAT)

1 VOCABULARY (PHRASAL) (KELİME BİLGİSİ)

1 GRAMMAR (DİLBİLGİSİ)

22-26. SORULAR CLOZE TEST 2

2 LINKING WORDS (BAĞLAÇLAR)

1 PREPOSITION (EDAT)

1 VOCABULARY (VERB) (FİİL)

1 GRAMMAR (DİLBİLGİSİ)

27-36. SORULAR SENTENCE COMPLETION (10 CÜMLE TAMAMLAMA SORUSU)

37-42. SORULAR TRANSLATION (6 ÇEVİRİ SORUSU – 3 İNGİLİZCE TÜRKÇE – 3 TÜRKÇE İNGİLİZCE)

43-62. SORULAR READING PASSAGES (TOPLAM 5 OKUMA PARÇASI HER BİR PARÇA 4 SORUDAN OLUŞUYOR TOPLAM 20 SORU)

63-67. SORULAR DIALOGUE COMPLETION (5 DİYALOG TAMAMLAMA SORUSU)

68-71. SORULAR RESTATEMENT (4 ANLAMCA EN YAKIN CÜMLEYİ BULMA SORUSU)

72-75. SORULAR PARAGRAPH COMPLETION (4 PARAGRAF TAMAMLAMA SORUSU)

76-80. SORULAR IRRELEVANT (5 ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZAN CÜMLEYİ BULMA SORUSU)