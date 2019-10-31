YDS’ye katılacak adaylar için son şans! YDS geç başvuruları nasıl yapılır?

YDS, ÖSYM tarafından düzenleniyor. YabancI Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) yüksek lisans yapacak adayları ilgilendiriyor. Adaylar YDS başvuru işlemlerini ÖSYM AİS sisteminden bugün tamamlayabilecek.

YDS BAŞVURU EKRANI

YDS BAŞVURU İŞLEMLERİ

Adaylar ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifrelerini girdikten sonra YDS geç başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.

YDS BAŞVURU KILAVUZU

YDS başvuru yapmak için bir eğitim bilgisine ihtiyaç yoktur. YDS başvurusu yaparken eğitim bilginizi girebilirsiniz. Daha önce YDS'ye girmiş iseniz ÖSYM'de kayıtlı olan eğitim bilgileriniz göz önüne alınacağından başvuru yapmadan önce kontrol etmeniz gerekir. Eğer eğitim bilgilerinizi güncellemek icap ederse eğitim bilgilerinizi gösteren resmi bir belge ile başvuru merkezlerine teslim etmeniz gerekecektir.

YDS başvurularında fotoğraf önemli. Merkezi sisteminde kayıtlı bir fotoğrafınız yok ise YDS başvurularınızı sadece başvuru merkezlerine yapmanız gerekir. Eğer kayıtlı ise ister online olarak yapabilir isterseniz de herhangi bir başvuru merkezinden YDS başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.