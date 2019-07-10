Yabancı Dil Seviye Tespit sınavı İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça diller için yapılıyor. Sınava giren adaylar sonuçlarını birçok farklı alanda kullanabiliyor. Örneğin, yükseklisans, doçentlik gibi akademik kariyer tamamlamak için YDS puanı kullanılabiliyor. Bu nedenle YDS kendini test etmekten çok kariyer hayatına yön vermek anlamına geliyor. Sınavda boşluk doldurma, paragrafa göre soru cevaplama gibi sorular çıkıyor. Bu nedenle dile yetkinlik YDS’de başarının ilk kuralı. Ayrıca sakin olmak, kendine yeteri kadar güvenmek de sınav anında daha hızlı soru çözmenize yardımcı olacaktır. Peki YDS’ye nasıl hazırlanılır? YDS’ye hazırlanacaklara öneriler…

YDS ÇIKMIŞ SORULAR

YDS’YE NASIL HAZIRLANILIR?

– İlginizi çekebilecek metinler bulun. Örneğin sınava gireceğiniz dildeki gazeteleri okuyabilirsiniz. Çok okumak dile hakim olamanızı sağlar.

– Bilmediğiniz ya da sık sık unuttuğunuz kelime anlamlarını not alarak, mutlaka öğrenin.

– Sınava gireceğiniz dilin cümle yapısına hakim olun.

– Çıkmış sorulara mutlaka göz atın. Bu sizi sınav koşullarına hazırlayacaktır. Deneme sınavı ya da çıkmış soruları cevaplarken kendinize sınava benzer bir ortam hazırlayın.

– Sınava gireceğiniz sınıfa erken girin ve masanızın rahat olduğundan emin olun. Dikkatinizi dağıtabilecek her türlü sorunu belirleyin ve sınav gözetmenlerinden yardım alın.

– Sınava girdiğinizde Türkçe düşüncelerinize son verin ve tamamen o dile konsantre olun.

YDS SINAV TAKVİMİ:

Başvuru tarihleri: 16 Temmuz 2019 – 24 Temmuz 2019

Geç başvuru tarihi: 2 Ağustos 2019

Sınav tarihi: 8 Eylül 2019

Sonuç açıklanma tarihi: 1 Ekim 2019