Yeni akademik yıl külliyede açılacak

Türkiye'deki yüksek öğretim veren 129'u devlet, 73'ü vakıf olan 202 üniversite 2019-2020 Akademik Yılı'na da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı yazılı bir açıklama yaparak açılışın yarın(Çarşamba) saat 11:00'de gerçekleşeceğini bildirdi. Akademik Yıl açılışı böylece ilk defa 2016 yılında yapıldıktan sonra bu yıl 4. kez külliyede gerçekleştirilmiş olacak.

2 bin kişi katılacak

Akademik Yılı Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacağı konuşmayla başlayacak. Törene ayrıca Bakanlar, YÖK üyeleri, ilgili Kurum Başkanları, Büyükelçiler, bütün üniversite rektörleri ile üniversiteleri temsilen akademisyen ve öğrenciler olmak üzere 2 bin kişi katılacak.

Hocam cüppeni de giy gel

Törenin son bölümünde, YÖK tarafından her yıl, bireysel ve kurumsal olmak üzere iki kategoride verilen “YÖK Üstün Başarı Ödülleri”, ödülü almaya hak kazanan kişi ve üniversitelere Cumhurbaşkanı tarafından verilecek. Üstün başarı ödülü alacak olan akademisyenler bunu törende öğrenecekler. Tüm akademisyenlerin, Akademik Yıl Açılışı olduğu için törene cüppeleriyle katılmaları istenildi.



Sürpriz değişiklik gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 yıl önce külliyede yapılan ilk açılışta, üniversite rektörlük seçimlerinin değiştirilmesi yönündeki önerisinden 10 gün sonra sistem değiştirilmişti. Yapılan değişiklikle devlet üniversitelerinde seçim kaldırılmış ve atama dönemi başlamıştı. 2018-2020 yılında ise üniversitelerin yabancı dil yeterlilik sınavlarını ÖSYM'nin yapmasını önermiş ve bu sistem de hayata geçmişti. Yarın (Çarşamba) yapılacak açılışta sürpriz bir değişiklik önerisi daha gelmesi bekleniyor.