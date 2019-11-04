Yeni tatil sistemi geldi! İlk ara tatil ne zaman? Kasım tatili tarihi…

MEB aldığı karar ile ara tatillerini sayısının birden dörde çıkardı. İlk ara tatil Kasım ayında yapılacak. Öğrenciler karne almandan, hafta sonları ile birlikte 9 gün sürecek bir tatil imkanı yaşayacak. Peki ilk ara tatil Kasım ayının kaçıncı günü başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak?
ARA TATİL TARİHİ
18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün) İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
MEB TAKVİMİ
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.
1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?
1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de ikinci dönem başlayacak.
2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.