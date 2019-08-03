Yeni tatil sisteminde ara tatil tarihleri… Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimi belli olamasa da MEB okulların ne zaman açılacağı belli oldu. Öğrenciler bugün karnelerini alacak ve yaz tatili başlayacak. Ne kadar süre tatil yaopacaklarını merak edenler okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne kadar sürüyor merak ediyor. İşte detaylar…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9’uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 5-6 Eylül 2019 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.

ARA TATİL TARİHLERİ

Okullar 9 Eylül 2019’da açılacak.

18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak.

Yarıyıl tatili, 20-31 Ocak 2020 tarihlerinde olacak.

İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

6-10 Nisan 2020’de ikinci ara tatil verilecek.

13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da bitecek ve yaz tatili başlayacak.