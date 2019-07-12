Milyonlarca öğrenci bu yıl liselere kayıt olacak. Sınavla ve sınavsız olarak geçiş yapmak mümkün olacak. Liselere yerleşme yerel yerleştirme ve LGS ile yapılacak. İşte lise yerleştirme öncesinde yerel yerleştirme ile ilgili bilmeniz gerekenler; Yerel yerleştirme nedir? Yerel yerleştirme kriterleri nelerdir?

YEREL YERLEŞTİRME NEDİR?

Yerel yerleştirme lise öğrenimine hak kazanan öğrencilerin ikamet adreslerine göre liselere yerleştirildiği sistemin adıdır. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kontenjanlara göre yapılır. Yerel yerleştirmede sadece ikamet adresi kriteri bulunmaz. İşte yerel yerleştirme kriterleri…

YEREL YERLEŞTİRME KRİTERLERİ

1-Öğrencilerin ikamet adresleri

2-Okul başarı puan üstünlüğü (6, 7 ve 8’inci sınıf seviyesinde alınan yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması ile elde edilen ve virgülden sonra dört basamak yürütülen puandır)

3-8. sınıf özürsüz devamsızlık gün sayısı azlığı

2019 ORTA ÖĞRETİME GEÇİŞ TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU

YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR

Liseye yerleşme 3 ana başlıktan oluşur; yerel yerleştirme, merkezi yerleştirme ve pansiyonlı okullar… Yerel yerleştirme tercihi ilk olarak yapılır ve daha sonra diğer tercih işlemleri tamamlanır. Yayınlanan tercih kılavuzunu dikkatle inceledikten sonra yerel yerleştirme tercih ekranına e-okul.meb.gov.tr ya da www.meb.gov.tr internet adresinden erişebilirsiniz. Yerel yerleştirme ile 5 okul seçebilirsiniz. Tercihlerin tamamını doldurmak zorunda değilsiniz. Ama ne kadar çok okul seçerseniz yerleşme şansınız da o kadar artar. Ayrıca unutmayın okul türünden en fazla 3 okul seçebilirsiniz.

ADRESE GÖRE LİSE SORGULAMA

YEREL YERLEŞTİRME ESASLARI

Yayınlanan 2019 yılı orta öğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre yerel yerleştirme esasları şunlardır;

a) Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılır. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla; 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.

b) Tercih edilen lise bakımından;

– Öğrenciler, ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanından okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden Komşu Kayıt Alanındaki öğrencilerden; Komşu Kayıt Alanındaki öğrenciler de Diğer Kayıt Alanlarındaki öğrencilerden öncelikli yerleştirilecektir.

– Yerleştirmede, Okul Başarı Puanı yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.

– Yerleştirmede, 8'inci sınıfta okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısı az olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.

c) Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okul tercihine yerleşmiş ise pansiyonlu okul yerleştirmelerine yaptıkları tercihler dikkate alınmayacaktır.