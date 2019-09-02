Yıldız Teknik Üniversitesi araştırma görevlisi alacak… Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi başvuru şartları!…

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr’de yayımlanan Yıldız Teknik Üniversitesi araştırma görevlisi alımı ilanında; Yıldız Teknik Üniversitesi’ne araştırma görevlileri alınacak. Başvuruların Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan Adaylar başvurularını, başvuru süresi içinde şahsen veya posta yoluyla kabul edileceği duyuruldu. İşte başvuru şartları ve tüm detaylar…

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İLANI

BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- ALES’ten en az 70 puan almış olmak,

3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir,

5- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

6- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.