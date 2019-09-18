Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak! Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ilanı…

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayımlanan Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanında; Yıldız Teknik Üniversitesi'ne öğretim üyesi alınacak. Başvuruların Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından, başvuru süresi içinde internet üzerinden veya posta yoluyla kabul edileceği duyuruldu. İşte başvuru şartları ve tüm detaylar…

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI DETAYLARI

1: Yabancı ülkelerden alınan diploma/unvanların Yükseköğretim Kurulu veya Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2: Doçentlik sözlü sınav tarih ve yerine ilişkin bilgiler www.yildiz.edu.tr adresinden duyurulacak olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Diğer konulara ilişkin bilgiler ilgili birimden temin edilebilir.

3: İlgili kanun ve yönetmeliklerin son haline www.mevzuat.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir. Süreçle ilgili yardım ve destek için: aydek@yildiz.edu.tr