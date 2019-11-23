Yılın eğitim ödülü Sözcü’ye

Kuruluşunun 15. yılını kutlayan Artı Eğitim Dergisi ve Eğitim Yazarları Akademisyenleri Derneği Başkanı Cem Kaçmaz'ın öncülüğünde bu yıl 6'ncısı düzenlenen, ‘Yılın Eğitimde Başarı Ödülleri' İstanbul/Şişli Marriott Otel'de düzenlenen törene açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı üst düzey yöneticileri, genel müdürler, il milli eğitim müdürleri, üniversite rektörleri, akademisyenler, özel ve vakıf eğitim kurumlarının kurucu başkanları da törende hazır bulundu.

ÖDÜLLERİ 8 BİN KİŞİ OYLADI

Törenin açış konuşmasını yapan Artı Eğitim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Eğitim Yazarları Akademisyenleri Derneği Başkanı Cem Kaçmaz yaptı. Kaçmaz, “Artı Eğitim Dergisi 15. yılını kutlarken, 8 binin üzerinde eğitimcinin katılımı ve bağımsız oylama sonucu, yılın eğitimde en iyi isimleri 15 ayrı kategoride belirlendi” dedi.

EĞİTİMİN DUAYENLERİ SEÇTİ

MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük, TÖDER Başkanı İbrahim Taşel, Türkiye Özel Okullar Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili Cem Gülan, Kavram Eğitim Kurumları Kurucu Başkanı Bahattin Durmuş, TÜZOK Onursal Başkanı ve Eyüboğlu Eğitim Kurumları Başkanı Rüstem Eyüboğlu'nun da aralarında yer aldığı çok sayıda duayen eğitimci ve yurdun dört bir yanından eğitim yöneticisinin de katıldığı törende daha sonra ödüle hak kazanan isimler açıklandı.

YILIN EĞİTİM GAZETECİSİ

‘Yılın Eğitim Gazetecisi” seçilen Eğitim Editörümüz Sultan Uçar, eğitim camiasının dakikalarca süren alkışları arasında sahneye çıkarak ödülünü Tüm Özel Öğretim Kurumları Yönetim Kurulu üyesi Dr. Turay Kesler'den aldı. Türkiye Özel Okullar Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili Cem Gülan, Talim Terbiye Kurulu eski Başkanı Prof.Dr. İrfan Erdoğan, Ömer Balıbey ve Bahattin Durmuş'un da aralarında yer aldığı çok sayıda duayen eğitimci Gazeteci Uçar'ı sahneye gelerek ayrıca tebrik etti.

‘ÖĞRETMENLERİMİZİN TAKDİRİ ONUR VERİCİ”

24 yıllık mesleki kariyerinde çok sayıda mesleki ödül kazanan Uçar törende kısa bir konuşma yaparak, Sözcü Gazetesi'nin ilkeli yayımcılık gereği tüm haberlerinde olduğu gibi eğitim haberlerinde de üst seviyede mesleki hassasiyetle çalışmaya devam edeceğini söyledi. Gazeteci Uçar, “Başöğretmen Atatürk'ün nesilleri emanet ettiği öğretmenlerimiz, bu ödülle yazılarımızı takdir ederek, bizleri onurlandırmıştır. Oylarınızla takdir ettiğiniz yazılarımızı yazarken, kalemimizi dik tutmayı ve ülke sevgisini önceliklerimiz arasına almayı bize öğreten Cumhuriyet öğretmenlerine mesleğin onurunu koruyan gazeteciler adına minnettarız” dedi.

EĞİTİMDE YILIN EN İYİLERİ

1. Yılın Yaşam Boyu Eğitim Ödülü / Bahattin Durmuş / Kavram Eğitim Kurumları Kurucusu

2. Yılın Öğretmeni / Cemal Dağhan / Adana Çukurova Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü

3. Yılın Eğitim Gazetecisi / Sultan Uçar / Sözcü Gazetesi Eğitim Editörü

4. Yılın Eğitimde Türkiye Markası / Final Okulları / İbrahim Taşel – Yönetim Kurulu Başkanı

5. Yılın Eğitimci Bürokratı / Yusuf Büyük / MEB Ortaöğretim Genel Müdürü

6. Yılın Eğitimci Akademisyeni / Dr. Oktay Aydın / Marmara Üniversitesi

7. Yılın Eğitim Profesyoneli / Ahmet Sait Yurtseven / ERA Kolejleri Genel Müdürü

8. Yılın Onur Ödülü / Ömer Balıbey / MEB Eski Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü

9. Yükseköğretimde Yılın Yöneticisi / Dr. Mustafa Melek / Arel Üniversitesi Genel Sekreteri

10. Yılın En İyi Çıkış Yapan Eğitim Kurumu / Kavram Okulları / Ümit Kalko – CEO

11. Yılın Milli Eğitim Müdürü / Doç. Dr. Feysel Taşçıer / Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü

12. Yılın Geçmişten Geleceğe Eğitim Mirası Ödülü / İstanbul Kültür Eğitim Kurumları

13. Yılın Eğitime Katkı Ödülü / Ahmet Akça / ÖZDER Genel Başkanı

14. Yılın Eğitim Çözümleri Şirketi / RYN Okul Kıyafetleri / Erzat İnce – Genel Müdür

15. Yılın Eğitim Mimarisi / İstanbul Kültür Üniversitesi Basın Ekspres Yerleşkesi