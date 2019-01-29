YKS AYT, TYT ve YDT ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM tarafından açıklanan YKS tarihi…

YKS yaklaşıyor ve YKS ne zaman sorusu ön em kazanıyor. 2 milyona yakın üniversite öğrencisi adayının beklediği YKS tarihleri belli oldu. YKS’nin AYT, TYT ve YDT oturumlarının başvuru tarihleri ve sınav tarihleri belirlendi. YKS başvuruları 12 Şubat’ta başlayacak ve 6 Mart’ta son bulacak.

YKS NE ZAMAN?

Yüzbinlerin hayatının geri kalanını şekillendirecek sınav olan YKS’nin başvuru tarihleri belli oldu. YKS’nin oturumları olan TYT, AYT ve YDT’nin tarihleri ÖSYM tarafından belirlendi.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı, 15 Haziran 2019 tarihinde, Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavı, 16 Haziran 2019 tarihinde kurum tarafından yapılacaktır. Sınav saati ÖSYM tarafından kılavuzda açıklanacaktır. Yabancı Dil Testi (YDT) sınavı, 16 Haziran 2019 tarihinde ÖSYM tarafından yapılacaktır. Sınav saati ÖSYM tarafından kılavuzda açıklanacaktır.

YKS HAZIRLIKLARI SÜRERKEN BUNLARA DİKKAT!

– Yeni konular öğrenmekten ziyade öğrenilen konuların pekiştirilmesi gerekir. Farklı soru türlerine hazır olabilmek için, farklı kaynaklardan sorular çözülerek bakış açısının da farklılaştırılması yararlı olacaktır.

– Sınav öncesinde her gün bir deneme sınavı çözmek, zamanı kullanma becerisini geliştirir ve hangi konuların tekrar edilebileceğini gösterir.

– Uyku saatlerinin bir düzene sokulması gerekir. Yeterli düzeyde uyumamak hem öğrenme kalitesini düşürür hem de hayat kalitesini düşürür. İyi öğrenmenin sağlanabilmesi için, iyi uyku gereklidir.

– Bilgisayar ve cep telefonunun yanlış kullanımı, zararlı bir hale dönüşebilir. Bu nedenler sınav öncesinde, cep telefonu ve bilgisayarın bir süreliğine bırakılarak önceliklerin tespit edilmesi gerekir.