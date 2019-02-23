YKS başvuruları ne zaman bitecek? YKS başvuru ücretleri kaç lira? İşte detaylar…

Üniversite adaylarının büyük bir heyecanla bekledikleri YKS adım adım yaklaşıyor. Yükseköğretim Kurumlar Sınavı için başvurular başladı ve üniversite adayları için kader niteliği taşıyan YKS sınavının başvuru detayları merak ediliyor. ÖSYM tarafından düzenlenecek olan YKS bu sene iknici defa yapılacak. İşte YKS başvurularına dair ayrıntılar…

SINAV ÜCRETLERİ HANGİ BANKALARA ÖDENECEK?

Ödeme Yerleri:Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

SINAV ÜCRETLERİ NASIL YATIRILACAK?

YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

YKS NE ZAMAN?

ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi: “2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS), 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacaktır. 15 Haziran 2019 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 16 Haziran 2019 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

2019-YKS başvuruları, 12 Şubat – 6 Mart 2019 tarihleri arasında alınacaktır.

YKS OTURUMLARI NELER?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tüm adaylar için zorunludur (2018-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2019-TYT'ye girmeden YKS'nin diğer oturumlarına girebileceklerdir.). YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): İsteğe bağlıdır. YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): İsteğe bağlıdır.