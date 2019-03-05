YKS başvurularında son günler: YKS başvuru süreci ne zaman bitecek?

YKS başvuruları başladı ve üniversite adayları internete akın etti. ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden nasıl başvuru yapılacağını araştırmaya başladı. Adaylar hayatlarını şekillendirecek sınav olan YKS’ye nasıl başvurulur, başvuru kılavuzu yayımlandı mı, ücret ne kadar gibi soruların yanıtlarını arıyor. YKS başvuruları yarın yani 6 Mart’ta bitecek.

BAŞVURULAR E-DEVLET VE AİS ÜZERİNDEN TAMAMLANABİLECEK

Üniversite adayları, ilk kez sınava giriyorsa ÖSYM sınav merkezlerine müracaat ederek kayıtlarını gerçekleştirecek. ÖSYM'nin sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar ise başvurularını ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan AİS ekranından yapabilecek. AİS ekranına E-Devlet şifresiyle de ulaşılabilecek.

YKS BAŞVURU EKRANI

YKS BAŞVURU KILAVUZU

ÖSYM’den yapılan açıklamada şöyle denildi: “2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS), 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacaktır. 15 Haziran 2019 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 16 Haziran 2019 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

2019-YKS başvuruları, 12 Şubat – 6 Mart 2019 tarihleri arasında alınacaktır.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2019-YKS Kılavuzunda yer almakta olup, adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.”

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Adaylar her oturum için 50,00 TL olan ödemeleri şu bankalar üzerinden gerçekleştirebilecek;

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)