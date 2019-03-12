YKS başvurusu için son şans! YKS geç başvuru ne zaman?

Üniversite sınavına girmek isteyen öğrenciler YKS geç başvuru günün araştırıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınavın geç başvuru tarihi yaklaştı. Son şansı kaçırmak istemeyenler için haberimizin içerisinde YKS geç başvuru tarihi yer alıyor. YKS hakkında yanıt arayan öğrenciler bir yandan da başvuru ücretini merak ediyor. İşte YKS başvuruları hakkında detaylar…

YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

Adaylar, 19 Mart tarihinde başlayacak olan geç başvuru kapsamında TYT/AYT/YDT Her Biri İçin 75 TL ücret ödeyecek.

2018-TYT Puanı 200 ve Üzeri Adaylardan, 2019-YKS'nin Hiçbir Oturumuna Girmeden 2018-TYT Puanını 2019-YKS yerleştirmede kullanmak isteyenler için 2019-YKS Başvuru Ücreti/Geç Başvuru Günü Başvuru Ücreti : 20,00 TL/30,00 TL (Geç Başvuru Gününde yapılan Başvurularda Başvuru Ücreti aynı gün ödenmelidir.)

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE ÖDENECEK

12 Şubat-6 Mart 2019 tarihleri arasında 2019-YKS başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru gününde (19 Mart 2019 tarihinde) 2019-YKS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün (19 Mart 2019 tarihinde) ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.