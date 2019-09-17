YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ek tercih sonuç ekranı

ÖSYM, YKS ek tercih sonuçları ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Bu nedenle öğrencilerin gözü kulağı ÖSYM’de, her an sonuçların açıklanması bekleniyor. Öte yandan kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. Buna göre tercih sonuçlarının bu hafta açıklanması bekleniyor. ÖSYM ek tercih sonuçlarını açıklar açıklamaz aşağıda yer alan ekrandan öğrenebileceksiniz.

ÖSYM YKS EK TERCİH EKRANI

Adaylar https://ais.osym.gov.tr/ adresinden sonuç ekranında TC kimlik numarasını ve şifresini girerek ek tercih sonuçlarını öğrenebilecek.

EK YERLEŞTİRME NEDİR?

Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin kayıt işlemini gerçekleştirmeleri sonucu boş kalan bölümler ÖSYM’ye bildirilir. boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılır. Herhangi bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler ek yerleştirmeden faydalanamıyor.

EK YERLEŞTİRME PROSEDÜRÜ NASIL İŞLİYOR?

Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, ilgili yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Tablo 6A ve 6B ortaöğretimdeki alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen lisans programlarını; Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanları ile yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir. Adayların ek puanlarıyla yerleştirilecekleri yükseköğretim programları öğrenebilmeleri için Tablo 6A, 6B.1 ve 6C’de kendi alanlarını bulmaları ve bu alanların altındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gerekmektedir.