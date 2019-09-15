YKS ek tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Ek tercih sonuç heyecanı…

Üniversite eğitimi için hiçbir yere yerleşemeyen binlerce öğrenci ek yerleştirme sonuçlarını bekliyor. Öğrenciler, yayınlanan YKS ek yerleştirme kılavuzunda yer alacak üniversite kontenjanlarına yerleştirilecek. Hayallerine kavuşmak için ek yerleştirme tercihlerini yaparak şansını denemek isteyenler ayrıntılı bilgileri haberimizde bulabilirler. Peki ek yerleştirme tercihleri ne zaman açıklanacak?

EK YERLEŞTİRMELER İÇİN KAYIT TARİHLERİ FİKİR VERİYOR

Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. Buna göre tercih sonuçlarının önümüzdek hafta açıklanması bekleniyor.

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULUYOR?

Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.

EK YERLEŞTİRME PROSEDÜRÜ NASIL İŞLİYOR?

Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, ilgili yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM'ce yerleştirilir. Tablo 6A ve 6B ortaöğretimdeki alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen lisans programlarını; Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanları ile yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir. Adayların ek puanlarıyla yerleştirilecekleri yükseköğretim programları öğrenebilmeleri için Tablo 6A, 6B.1 ve 6C'de kendi alanlarını bulmaları ve bu alanların altındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gerekmektedir.