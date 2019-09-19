Son dakika… YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM ek tercih sonucu sorgu ekranı…

YKS (Yükseöğretim Kurumları Sınavı) ek tercih süreci tamamlandı ve ÖSYM tarafından YKS ek tercih sonuçları açıklandı. Aşağıdaki linkten YKS ek tercih sonuçları sorgulanabilir. Ayrıca kayıtlarla ilgili evrak listesini de haberimizde bulabilirsiniz. İşte ek tercih sonuçları…

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

KAYITLAR NE ZAMAN?

Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak.

2019-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını https://t.co/tfsiOmTm1j sitemizden öğrenebilirler. Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. #ektercih — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) September 19, 2019

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerden belirli belgeleri hazırlayıp teslim etmeleri beklenecek. İşte, o belgelerin listesi;

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.