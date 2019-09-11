YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Ek yerleştirme başvurusu için son şans!

Üniversiteye yerleştirilemeyen öğrencileri yakından ilgilendiren ek yerleştirme tercihleri için bugün son gün! Adaylar, 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecek. Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak.

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YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YKS ek tercih sonuçları için henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak geçmiş senelerde açıklanma tarihleri fikir veriyor. 2018 yılında 14-20 Eylül 2018 tarihleri arasında alınan YKS ek tercihlerinin sonuçları 28 Eylül'de duyurulmuştu. Ek tercih sonuçlarının da bu sene 7 ila 10 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

EK YERLEŞTİRME ÜCRETLİ Mİ?

Ek yerleştirme tarihleri ÖSYM tarafından duyurulacak. Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak. Ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira olacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun Ocak 2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.