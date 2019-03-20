YKS geç başvuruları bitti ödemeler sürüyor! ÖSYM ödeme ekranı açıldı mı? ÖSYM’den açıklama…

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS geç başvuruları, önceki başvuru dönemini kaçıran öğrenciler için önemli bir fırsat oldu. Adaylar YKS başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yaptılar. Ancak ayrıca sınav ücretini de ödemek zorundalar. ÖSYM’nin ücret ödeme ekranında bazı sorunlar çıkması sebebiyle YKS ödemeleri aksadı ve ÖSYM bu konuda açıklama yaptı. İşte ayrıntılar…

ÖSYM’DEN ÖDEME EKRANI AÇIKLAMASI

ÖSYM'den flaş bir açıklama geldi: “2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS), geç başvurusu 19 Mart 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Adayların belirtilen saate kadar başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekmekte olup, ödeme sisteminde yaşanan teknik bir aksaklıktan dolayı sadece ödeme işlemleri 20 Mart 2019 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır.”

YKS NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) bu yaz 15-16 Haziran 2019'da gerçekleşecek.

YKS HAZIRLIKLARI SÜRERKEN BUNLARA DİKKAT!

– Yeni konular öğrenmekten ziyade öğrenilen konuların pekiştirilmesi gerekir. Farklı soru türlerine hazır olabilmek için, farklı kaynaklardan sorular çözülerek bakış açısının da farklılaştırılması yararlı olacaktır.

– Sınav öncesinde her gün bir deneme sınavı çözmek, zamanı kullanma becerisini geliştirir ve hangi konuların tekrar edilebileceğini gösterir.

– Uyku saatlerinin bir düzene sokulması gerekir. Yeterli düzeyde uyumamak hem öğrenme kalitesini düşürür hem de hayat kalitesini düşürür. İyi öğrenmenin sağlanabilmesi için, iyi uyku gereklidir.

– Bilgisayar ve cep telefonunun yanlış kullanımı, zararlı bir hale dönüşebilir. Bu nedenler sınav öncesinde, cep telefonu ve bilgisayarın bir süreliğine bırakılarak önceliklerin tespit edilmesi gerekir.