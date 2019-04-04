YKS için heyecan dorukta… YKS TYT AYT ve YDT ne zaman yapılacak?

YKS ne zaman gerçekleşecek? YKS’ye başvurularını tamamlayan adaylar şimdi sınav tarihlerini sorguluyor. YKS’nin birinci oturumu TYT, ikinci oturumu AYT ile üçüncü oturumu YDT’nin yapılacağı tarihler, sınavlara kısa süre kalmasıyla araştırılmaya başlandı.



YKS NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) bu yaz 15-16 Haziran 2019’da gerçekleşecek.

TYT VE AYT NE ZAMAN?

Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı, 15 Haziran 2019 tarihinde, Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavı, 16 Haziran 2019 tarihinde kurum tarafından yapılacaktır. Sınav saati ÖSYM tarafından kılavuzda açıklanacaktır.

YDT TARİHİ DE BELLİ OLDU

Yabancı Dil Testi (YDT) sınavı, 16 Haziran 2019 tarihinde ÖSYM tarafından yapılacaktır. Sınav saati ÖSYM tarafından kılavuzda açıklanacaktır.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN?

YKS sınav sonuçları içerisinde 3 sınav aynı gün açıklanacak. ÖSYM’nin sonuç sayfasında üç sınav 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

YKS KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’nde Türkçe temel yeterlilik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Sosyal Bilimler (Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Tarih) sorusu, Temel Matematik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Fen Bilimleri sorusu (Biyoloji, Fizik, Kimya) olmak üzere toplam 120 soru yer alacağı kaydedildi. Soru başına düşen sürede herhangi bir değişikliğe ve kısıtlamaya gidilmediği belirtilen açıklamada, soru sayısı dikkate alınarak sınav süresinin 135 dakika olarak belirlendiği kaydedildi.

YKS OTURUMLARI NELER?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tüm adaylar için zorunludur (2018-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2019-TYT’ye girmeden YKS’nin diğer oturumlarına girebileceklerdir.). YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): İsteğe bağlıdır. YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): İsteğe bağlıdır.

YKS HAZIRLIKLARI SÜRERKEN BUNLARA DİKKAT!

– Yeni konular öğrenmekten ziyade öğrenilen konuların pekiştirilmesi gerekir. Farklı soru türlerine hazır olabilmek için, farklı kaynaklardan sorular çözülerek bakış açısının da farklılaştırılması yararlı olacaktır.

– Sınav öncesinde her gün bir deneme sınavı çözmek, zamanı kullanma becerisini geliştirir ve hangi konuların tekrar edilebileceğini gösterir.

– Uyku saatlerinin bir düzene sokulması gerekir. Yeterli düzeyde uyumamak hem öğrenme kalitesini düşürür hem de hayat kalitesini düşürür. İyi öğrenmenin sağlanabilmesi için, iyi uyku gereklidir.

– Bilgisayar ve cep telefonunun yanlış kullanımı, zararlı bir hale dönüşebilir. Bu nedenler sınav öncesinde, cep telefonu ve bilgisayarın bir süreliğine bırakılarak önceliklerin tespit edilmesi gerekir.