YKS için ÖSYM uyarı! Geç başvurular ne zaman? YKS için son şans günü geliyor…

YKS’ye girerek üniversite öğrencisi olma şansını kaybetmek istemeyen adaylar YKS geç başvuru tarihlerini araştıryor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı için geç başvuru tarihinin 19 Mart Salı olduğu bildirildi.

ÖSYM YKS GEÇ BAŞVURU DUYURUSU

ÖSYM’nin Twitter hesabından 2019-YKS geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.

Duyuruda, 2019-YKS için geç başvuru tarihinin 19 Mart Salı günü olduğu belirtildi.

Adaylar, geç başvurularını, internet aracılığıyla 19 Mart Salı günü saat 23.59’a kadar yapabilecek.

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE ÖDENECEK

12 Şubat-6 Mart 2019 tarihleri arasında 2019-YKS başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru gününde (19 Mart 2019 tarihinde) 2019-YKS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün (19 Mart 2019 tarihinde) ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

Adaylar, 19 Mart tarihinde başlayacak olan geç başvuru kapsamında TYT/AYT/YDT Her Biri İçin 75 TL ücret ödeyecek.

2018-TYT Puanı 200 ve Üzeri Adaylardan, 2019-YKS’nin Hiçbir Oturumuna Girmeden 2018-TYT Puanını 2019-YKS yerleştirmede kullanmak isteyenler için 2019-YKS Başvuru Ücreti/Geç Başvuru Günü Başvuru Ücreti : 20,00 TL/30,00 TL (Geç Başvuru Gününde yapılan Başvurularda Başvuru Ücreti aynı gün ödenmelidir.)