YKS kontenjan listeleri: ÖSYM’nin açıkladığı son okul kontenjanları…

2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılacaktır. YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 farklı oturumda gerçekleştirilecek. 1.oturum olan TYT sınavına herkes girmek zorundadır. Bu oturumdan yeterli puan alanlar 2. ve 3. oturumlara girmeye hak kazanıyor. Yeni düzenleme ile birlikte tüm 2 yıllık önlisans bölümleri TYT, 4 yıllık lisans bölümleri ise AYT, 4 yıllık dil bölümleri de YDT sınavı ile alım yapacak. 2019 YKS TYT 1. Oturum 15 Haziran 2019 tarihinde, AYT 2. Oturum ve YDT 3. Oturum 16 Haziran 2019 tarihinde yapılacak, sonuçlar 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT), 40 Temel Matematik, 40 Temel Türkçe, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji ayrıca 5 din, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya olmak üzere toplam 120 soru bulunuyor. Alan Yeterlilik Testi (AYT)’de ise 40 Matematik, 40 Fen Bilimleri, 40 Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 olmak üzere toplam 160 soru bulunuyor. YKS’de 3. oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılırken toplam 80 soru soruluyor. Sınava girecekler tercih edecekleri üniversite bölümlerine göre hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklar. İşte YKS ile yerleştirme yapılan tüm üniversitelerin kontenjan listeleri…

YKS KONTENJAN LİSTESİ 2018

2019 yılının YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacaktır. Bu kontenjan ve koşullar “2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nda yer alacaktır. Adaylar kılavuza, ÖSYM'nin (http://www.osym.gov.tr) internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Ancak 2018 yılının kontenjan listeleri tercih yapacak öğrenciler için rehber olabilir. Aşağıdaki linkten İstanbul dahil tüm illerdeki üniversitelerin okul kontenjanlarını öğrenebilirsiniz…

YKS KONTENJAN LİSTELERİ

YKS SINAV TAKVİMİ

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 15 Haziran 2019 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 16 Haziran 2019 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 16 Haziran 2019 (Pazar), 15.45, 120 dakika

Önemli not: Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

YKS SINAV KILAVUZU

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2019-YKS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar kılavuza aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşabilirler:

YKS SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN