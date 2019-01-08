YKS ne zaman? İşte ÖSYM sınav takvimine göre YKS sınav tarihi…

ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasıyla, sınavlara girecek birçok adayın merakla araştırdıkları tarihler belli oldu. ÖSYM 2019 yılında YKS'yi ne zaman gerçekleştirecek. İşte YKS sınav tarihi ve merak edilenler...

ÖSYM sınav takvimi yayınlandı. Birçok kişi tarafından hayatlarını planlamak adına büyük önem taşıyan ÖSYM sınavlarının tarihleri açıklandı. Üniversite hayatlarına başlamak için sınava girecek öğrencilerin merakla bekledikleri YKS’nin tarihleri belli oldu. Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) bu yaz 15-16 Haziran 2019’da gerçekleşecek.

YKS HAZIRLIKLARI SÜRERKEN BUNLARA DİKKAT!

– Yeni konular öğrenmekten ziyade öğrenilen konuların pekiştirilmesi gerekir. Farklı soru türlerine hazır olabilmek için, farklı kaynaklardan sorular çözülerek bakış açısının da farklılaştırılması yararlı olacaktır.

– Sınav öncesinde her gün bir deneme sınavı çözmek, zamanı kullanma becerisini geliştirir ve hangi konuların tekrar edilebileceğini gösterir.

– Uyku saatlerinin bir düzene sokulması gerekir. Yeterli düzeyde uyumamak hem öğrenme kalitesini düşürür hem de hayat kalitesini düşürür. İyi öğrenmenin sağlanabilmesi için, iyi uyku gereklidir.

– Bilgisayar ve cep telefonunun yanlış kullanımı, zararlı bir hale dönüşebilir. Bu nedenler sınav öncesinde, cep telefonu ve bilgisayarın bir süreliğine bırakılarak önceliklerin tespit edilmesi gerekir.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI

YKS başvuruları 12 Şubat- 6 Mart tarihleri arasında. Geç başvuru günü ise 19 Mart. Sonuçlar 18 Temmuz’da duyurulacak. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, 5 Mayıs, 22 Ağustos ve 17 Kasım’da tarihlerinde düzenlenecek. Dikey Geçiş Sınavı, 30 Haziran’da yapılacak. Kamu Personel Seçme Sınavı tarihleri de belli oldu. Başvuruların 3-15 Mayıs arasında alınacağı sınavların tarihleri ise şöyle: 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 Temmuz; 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) birinci gün 20 Temmuz, ikinci gün 21 Temmuz; 2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 28 Temmuz’da yapılacak.