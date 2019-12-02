YKS ne zaman? ÖSYM takvimine göre üniversite sınavı tarihi…

ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasıyla, sınavlara girecek birçok adayın merakla araştırdıkları tarihler belli oldu. ÖSYM 2020 yılında YKS’yi ne zaman gerçekleştirecek. İşte YKS sınav tarihi ve merak edilenler…

ÖSYM GİRİŞ EKRANI

YKS NE ZAMAN?

ÖSYM’nin açıkladığı “2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi”ne göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2020’de yapılacak. Başvuruları 6 Şubat-3 Mart’ta alınacak sınavın sonuçları 23 Temmuz’da açıklanacak.

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ÖSYM ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPABİLİRM?

ÖSYM şifresini unutanlar e Devlet Kapısı üzerinden sisteme giriş yapabilirler. Ancak yine de ÖSY şifresi almak için aşağıdaki yolu kullanabilirsiniz.

– Şifrenizi unuttuysanız aşağıdaki linke tıklayınız. Açılan sayfada TC kimlik numaranızı ve ekranda gördüğünüz güvenlik numarasını eksiksiz olarak giriniz. Ardından “İleri” butonuna tıklayın.

ŞİFRE YENİLEME LİNKİ

– Şimdi ikinci aşamadasınız. Bu aşamada açılan sayfada kimlik bilgilerinizi kontrol etmeniz gerekmektedir. Açılan sayfada Nüfus Cüzdanı seri ve no’su istenmektedir. Bilgileri eksiksiz doldurduktan sonra sıra geldi güvenlik sorusu aşamasına.

– Güvenlik sorusu aşamasında şifrenizi oluştururken yanıtladığınız cevabı girmeniz gerekmektedir. Bu cevabı eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Sizden istenilen tüm bilgileri girdiğinizde şifreniz yenilenecektir.