YKS ne zaman yapılacak? YKS TYT AYT ve YDT başvuru tarihleri…

Üniversite öğrencisi olmak isteyen iki milyona yakın adayın beklediği YKS tarihleri belli oldu. YKS başvurularını yapacak olanlar haberimizden ÖSYM'nin yayımladığı tarihleri öğrenebilirler. Peki 2019 YKS ne zaman yapılacak?

ÖSYM sınav takvimi ile bir çok sınavın tarihi de belli oldu. İki milyon adayın katıldığı YKS tarihi de belli oldu. YKS başvuru tarihi ve tüm detaylar…

TYT VE AYT NE ZAMAN?

Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı, 15 Haziran 2019 tarihinde, Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavı, 16 Haziran 2019 tarihinde kurum tarafından yapılacaktır. Sınav saati ÖSYM tarafından kılavuzda açıklanacaktır.

YDT TARİHİ DE BELLİ OLDU

Yabancı Dil Testi (YDT) sınavı, 16 Haziran 2019 tarihinde ÖSYM tarafından yapılacaktır. Sınav saati ÖSYM tarafından kılavuzda açıklanacaktır.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN?

YKS sınav sonuçları içerisinde 3 sınav aynı gün açıklanacak. ÖSYM'nin sonuç sayfasında üç sınav 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

YKS KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde Türkçe temel yeterlilik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Sosyal Bilimler (Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Tarih) sorusu, Temel Matematik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Fen Bilimleri sorusu (Biyoloji, Fizik, Kimya) olmak üzere toplam 120 soru yer alacağı kaydedildi. Soru başına düşen sürede herhangi bir değişikliğe ve kısıtlamaya gidilmediği belirtilen açıklamada, soru sayısı dikkate alınarak sınav süresinin 135 dakika olarak belirlendiği kaydedildi.

SINAVA NASIL HAZIRLANMALI?

– Yeni konular öğrenmekten ziyade öğrenilen konuların pekiştirilmesi gerekir. Farklı soru türlerine hazır olabilmek için, farklı kaynaklardan sorular çözülerek bakış açısının da farklılaştırılması yararlı olacaktır.

– Sınav öncesinde her gün bir deneme sınavı çözmek, zamanı kullanma becerisini geliştirir ve hangi konuların tekrar edilebileceğini gösterir.

– Uyku saatlerinin bir düzene sokulması gerekir. Yeterli düzeyde uyumamak hem öğrenme kalitesini düşürür hem de hayat kalitesini düşürür. İyi öğrenmenin sağlanabilmesi için, iyi uyku gereklidir.

– Bilgisayar ve cep telefonunun yanlış kullanımı, zararlı bir hale dönüşebilir. Bu nedenler sınav öncesinde, cep telefonu ve bilgisayarın bir süreliğine bırakılarak önceliklerin tespit edilmesi gerekir.