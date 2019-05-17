YKS puan tablosu: İşte İstanbul’daki üniversitelerin puanları…

2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılacaktır. YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 farklı oturumda gerçekleştirilecek. 1.oturum olan TYT sınavına herkes girmek zorundadır. Bu oturumdan yeterli puan alanlar 2. ve 3. oturumlara girmeye hak kazanıyor. Yeni düzenleme ile birlikte tüm 2 yıllık önlisans bölümleri TYT, 4 yıllık lisans bölümleri ise AYT, 4 yıllık dil bölümleri de YDT sınavı ile alım yapacak. 2019 YKS TYT 1. Oturum 15 Haziran 2019 tarihinde, AYT 2. Oturum ve YDT 3. Oturum 16 Haziran 2019 tarihinde yapılacak, sonuçlar 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT), 40 Temel Matematik, 40 Temel Türkçe, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji ayrıca 5 din, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya olmak üzere toplam 120 soru bulunuyor. Alan Yeterlilik Testi (AYT)’de ise 40 Matematik, 40 Fen Bilimleri, 40 Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 olmak üzere toplam 160 soru bulunuyor. YKS’de 3. oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılırken toplam 80 soru soruluyor. Sınava girecekler tercih edecekleri üniversite bölümlerine göre hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklar. İşte YKS ile yerleşilebilecek tüm üniversitelerin en yüksek ve en düşük puan aralıkları…

HANGİ OKUL KAÇ PUAN İSTİYOR?

YKS 2018 yerleştirme sonuçlarına göre tüm üniversitelerin en düşük ve yüksek puanları belli oldu. ÖSYM’nin resmi internet sayfasında yayınlanan puan durumları ile beraber, puan türü, genel kontenjan, yerleşen öğrenci sayısı ve boş kontenjan bilgisi de paylaşıldı. Aşağıdaki linklerden İstanbul dahil tüm illerdeki üniversitelerin en düşük ve en yüksek okul puanlarını bulabilirsiniz…

2018 YKS EN DÜŞÜK OKUL PUANLARI İÇİN TIKLAYIN!

2018 YKS EN YÜKSEK OKUL PUANLARI İÇİN TIKLAYIN!