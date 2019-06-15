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YKS saat kaçta bitecek? TYT, AYT ve YDT kaç dakika? ÖSYM’nin belirlediği YKS saatleri…

YKS geldi çattı ve üniversite adayları YKS tarihlerini büyük merakla araştırıyor. Bugün ve yarın sınava girecek öğrenciler açısından YKS saatleri en çok merak edilen konulardan birisi olarak öne çıkıyor. YKS saat kaçta başlayacak ve bitecek? Üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT kaç dakika sürecek? İşte detaylar...

08:53 -
Haberler Eğitim
YKS saat kaçta bitecek? TYT, AYT ve YDT kaç dakika? ÖSYM’nin belirlediği YKS saatleri…

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek olan öğrencilerin heyecanı da giderek arttı. Bu sene ikinci kez yapılacak olan YKS’nin ilk oturumu için tarih geldi ve bugün gerçekleşecek. Sınava saatler kala, trafiğe çıkacak veliler ve öğrenciler, sınav binasına geç kalmamak için sınav saatini araştırıyor.

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YKS OTURUMLARI TYT, AYT VE YDT SAAT KAÇTA?

YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran 2019 Cumartesi günü yapılacak. Sınav saat 10.15’te başlayacak. Öğrencilere toplam 135 dakika süre verilecek. YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 16 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak. Sınav saat 10.15’te başlayacak. Öğrencilere toplam 180 dakika süre verilecek. YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 16 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak. Sınav saat 15.45’te başlayacak. Öğrencilere 120 dakika süre verilecek.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin yayınladığı sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 15-16 Haziran’da gerçekleştirilecek olan 2019 üniversite sınavının sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

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