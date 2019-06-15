YKS saat kaçta, YKS kaç dakika sürecek? Sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır?

Öğrenciler YKS’ye kısa süre kala bazı detayları merak ediyor. Milyonlarca öğrenci 15 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2019-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) giriş yapacak. Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebiliyorlar. Peki, YKS kaçta başlayacak, kaç saat sürecek?

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARTILIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 15 ve 16 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adayların sınava giriş belgeleri “http://ais.osym.gov.tr” adresinden açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 15 Haziran'da uygulanacak YKS 1. oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 16 Haziran'da uygulanacak YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve YKS 3. oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

YKS SAAT KAÇTA YAPILACAK?

– YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 15 Haziran 2019 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika

– YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 16 Haziran 2019 (Pazar), 10.15, 180 dakika

– YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 16 Haziran 2019 (Pazar), 15.45, 120 dakika

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YKS SINAVI GÜNÜ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK TUTULACAK

15-16 Haziran 2019 tarihlerinde uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2019-YKS) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 15 Haziran 2019 Cumartesi günü 07.00 ile 17.00 saatleri arasında ve 16 Haziran 2019 Pazar günü 07.00 ile 15.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

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