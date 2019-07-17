YKS sayısal puan türüne göre hangi bölümler tercih edilebilir? İşte sayısal bölümleri taban puanları

YKS maratonu tamamlandı ve sıra tercih sürecine geldi. YKS puanına göre doğru tercih yapmak isteyen adaylar, seçebilecekleri bölümleri araştırıyor. YKS sayısal bölümden tercih yapacaklar için MF-1, MF-2, MF-3 ve MF-4 şeklinde dört adet puan türü bulunuyor. Haberimizden sayısal puan türlerinde seçebileceğiniz bölümlere ulaşabilirsiniz.



YKS SAYISAL BÖLÜMLER TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2019 YKS SAYISAL PUANINA GÖRE GİRİLEBİLECEK BÖLÜMLER

Sayısal öğrencileri için puan türleri MF-1, MF-2, MF-3 ve MF-4 şeklinde ayrılmaktadır.

MF-1

MF-1 puanı ile öğrenciler sayısal bilimler içerisinde yer alan bölümlere gidebilmektedir. Bu bölümlere örnek olarak ise;

– Matematik Öğretmenliği,

– Astronomi Bilimi,

– Uzay Bilimi,

– İstatistik ve Matematik mühendisliği gibi bölümler tercih edilebilmektedir.

MF-2

MF-2 puanı ile tercih verecek öğrenciler ise fen bilimleriyle ilişkili olan bölümlere tercih verebilmektedir. Bu bölümler içerisinde;

– Fen Bilgisi Öğretmenliği,

– Fizik Öğretmenliği,

– Kimya Öğretmenliği,

– Biyoloji Öğretmenliği,

– Tarım Ve Ziraat Mühendisliği bulunmaktadır.

MF-3

MF-3 puanı ile tercih yapacak kişiler için ise yine fen bilimlerinin ağırlıklı olduğu bölümler bulunmaktadır. İşte o bölümler:

– Tıp,

– Veterinerlik,

– Eczacılık,

– Diş Hekimliği,

– Genetik Mühendisliği,

– Biyokimya Mühendisliği gibi bölümleri tercih edebilmektedir.

MF-4

MF-4 puanı ise matematik ağırlıklı bir alandır. Bu alan üzerinden mühendislik üzerine bölümlere gidilebilir. Örneğin girilebilecek bölümler şunlar;

– Bilgisayara Mühendisliği,

– İnşaat Mühendisliği,

– Elektronik Mühendisliği,

– Makine Mühendisliği,

– Endüstri Mühendisliği gibi bölümlere bu puan türüyle tercih verilebilmektedir.