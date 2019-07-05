YKS sınav sonuçları heyecanla bekleniyor! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adaylar gelecek hayallerini şekillendirmek için üniversite sınavına girdi. Tüm yıl büyük bir emek vererek çalışan adaylar şimdi de YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. YKS sonuçları 18 Temmuz Perşembe günü açıklanacak. Sınav sonuçlarının açılanmasının ardından üniversite tercih işlemleri başlayacak. Adaylar YKS sonuçları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden öğrenebilecek.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin takvimine göre, YKS sınav sonuçları 18 Temmuz 2019 Perşembe günü erişime açılacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak. Ayrıca YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı ancak bu yayınlanan kılavuz ön bilgilendirme amacı taşıyor.

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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS tercihleri 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak.

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