YKS sınav yerleri açıklandı mı? Gözler ÖSYM’nin YKS sınav giriş belgesi duyurusunda…

YKS sınavı için geri sayım sürmeye devam ederken, sınava girecek olan öğrencilerde sınav giriş yerlerinin ve belgelerinin açıklanmasını bekliyor. ÖSYM sınav giriş yerleriyle alakalı henüz açıklama yapmadı fakat yakın bir tarihte sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tahmin ediliyor.

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

YKS sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Sınava girilecek yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesinin sınav tarihinden 1-2 hafta öncesinde açıklanması bekleniyor. YKS sınav giriş belgelerinin 3-7 Haziran tarihleri arasında açıklanacağı tahmin ediliyor.

YKS’DE BARAJ PUANI DETAYI

Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin gireceği 2019 YKS sınavı baraj puanı şu şekilde; Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT'de 150'yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi’ndeki (AYT) 180’i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT'den 15 net AYT’den 20 net yapmak zorunda.

2019 YKS SINAV TARİHLERİ VE SÜRESİ

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 15 Haziran 2019 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar), 15.45, 120 dakika