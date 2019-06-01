YKS sınav yerleri sorgulama: 2019 YKS ne zaman?

2 milyondan fazla öğrencinin katılacağı YKS’de sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgeleri belli oldu. Adaylar şifreleri ve T.C. kimlik numaraları ile ais.osym.gov.tr adresinden sınav giriş belgelerini çıkartabilecek. Peki YKS ne zamanyapılacak?

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARTILIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 15 ve 16 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek adayların sınava giriş belgeleri “http://ais.osym.gov.tr” adresinden açıklandı.

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 15 Haziran’da uygulanacak YKS 1. oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 16 Haziran’da uygulanacak YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve YKS 3. oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

YKS’nin 1. oturumu TYT ve 2. oturumu AYT için adaylar saat 10.00’dan sonra, 3. oturum YDT için saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

YKS NE ZAMAN?

– YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 15 Haziran 2019 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika

– YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 16 Haziran 2019 (Pazar), 10.15, 180 dakika

– YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 16 Haziran 2019 (Pazar), 15.45, 120 dakika

YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

2018 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) soru ve cevap anahtarına

(http://www.osym.gov.tr/TR,15164/yks-cikmis-sorular.html) bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz…