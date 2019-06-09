YKS sınavı ne zaman? İşte YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Yükseköğretim Kurumlarına Giriş Sınavı’na (YKS) girecek öğrenciler tüm hızıyla çalışmalarını sürdürürken 2019 YKS sınav giriş yerleri ve belgeleri geçtiğimiz günlerde açıklandı. YKS sınav tarihi yaklaştıkça heyecan da artıyor. YKS sınav yerleri bilgilerinin yer aldığı YKS sınav giriş belgesini haberimizden edinebilirsiniz. Peki YKS ne zaman? YKS sınavı hangi gün? İşte merak edilen soruların cevapları…

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINACAK?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

YKS NE ZAMAN VE SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 15 Haziran 2019 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar), 15.45, 120 dakika

GEÇEN SENENİN YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

2018 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) soru ve cevap anahtarına

(http://www.osym.gov.tr/TR,15164/yks-cikmis-sorular.html) bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz…