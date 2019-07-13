YKS sonuçları 2019: Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite sınav sonuçları ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi’den TC kimlik numarası ve şifreyle öğrenilebilecek. ÖSYM, son yıllarda sınav sonuçlarını geceyarısı açıklamasıyla biliniyor. ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre üniversite sınav sonuçları 18 Temmuz Perşembe akşamı açıklanacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sonuçları bu sene 18 Temmuz’da açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS tercihleri 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak. Ayrıca YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı ancak bu yayınlanan kılavuz ön bilgilendirme amacı taşıyor.

YKS TERCİHLERİ İÇİN ÖNEMLİ TAVSİYELER

Beykoz Üniversitesi Genel Sekreteri M. Murat Şentürk, bu yıl adayları 7 günlük bir tercih süresinin beklediğini belirterek tercih yapacak adaylara önemli tavsiyelerde bulundu:

– Puanlar 18 Temmuz’da açıklanacak. Adayların, tercihlerini tamamlamaları için 7’si ÖSYM’nin tercih sisteminin açık olduğu günler olmak üzere toplam 12 günleri olacak. Bu sebeple titiz bir ön hazırlık yapmaları ve 29 Temmuz gece yarısına dek tercihlerini ÖSYM’ye bildirmeleri şart.

– Önlisans programlarını TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, lisans programlarını ise AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercih edebilecek.

– TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar üniversitelerin özel yetenek ile öğrenci alan lisans programlarına da başvurabilirler. Bu yıl özel yetenek ile lisans programlarına kabul edilecek öğrenci sayısı 31.405 olacak.

– Seçilecek bölümlerin kendine has özel koşullar barındırıp barındırmadığı ÖSYM kılavuzunda “bakınız/koşullar” olarak gösterilen bölümden mutlaka incelenmeli.

– Adaylar tercih listesi hazırlarken önce kendi başarı sıralarına uygun bir tercih havuzu oluşturmalı. Puanlarının yetmediğini düşündükleri ancak çok istedikleri birkaç bölümü listelerinde bulundurmalarının bir zararı yok. Sonrasında kendi başarı sıralarına yakın bölümlerden seçimler yapmalı, listenin sonuna doğru ise tedbirli olmak adına kendi başarı sıralarından daha gerideki bölümlerden de seçimler yapılmalı. Burada sınır, kazanıldığında kayıt olmak istemeyecekleri bölümlerdir. Okumak istemediğiniz bölümlere kesinlikle listede yer vermemelisiniz.

– Şimdi sıra geldi havuzumuzdaki bölümleri sıraya dizmeye. Tercihleri sıraya dizmenin tek bir kuralı var. O da adayın isteği. Oluşturulan havuzdaki programları sıralarken puana, başarı sırasına bakmadan her adımda hangi tercihimizi daha çok istiyoruz diye düşünmeli ve tercih listemizi bu şekilde oluşturmalıyız. En çok istediğimiz bölümü en üste yazmalı. Sonra, kalanlardan en çok istediğimizi ikinci sıraya yazarak bu mantıkla tamamen istek sıramıza göre bir tercih listesi oluşturmalıyız.

– Listemizi isteğimize göre sıraladığımızda daha düşük puanlı bir tercih daha yüksek puanlı bir tercihin üstüne gelebilir. Hiç sakıncası yok. Sonuçta daha düşük puanlı olmasına rağmen onu daha çok istiyoruz demek.

– Vakıf üniversitesi tercih edecek adaylar burs ve indirim durumlarını öğrenmeli, nasıl bir ücretle karşı karşıya kalacaklarına dikkat etmeliler.

– Başka bir şehir tercih edilecek ise yurt olanaklarını mutlaka araştırmalı. Özellikle Anadolu’da ilçelerdeki meslek yüksekokullarını tercih edecek adaylar için yurt konusu çok önemli.

– Hangi bölüm seçilirse seçilsin çağımızın yetkinlik çağı olduğu unutulmamalı. Adaylar yetkinliklerini geliştirebilecekleri üniversiteleri tercih etmeliler.

– Adaylar tercih yaparken uzmanlardan yardım almaktan çekinmemeliler.