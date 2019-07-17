YKS sonuçları açıklandı! YKS tercihleri ne zaman? İşte sayısal ve sözel bölümler listesi…

ÖSYM, binlerce öğrencinin kaderini belirleyecek olan üniversite sınav sonuçlarını, YKS başvuru kılavuzunu, YKS sorularını ve cevaplarını yayınladı. Şimdi sırada üniversite tercihleri var.YKS tercihleri 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak. Öğrenciler özetle sayısal ve sözel bölümleri öğrenmek istiyor. İşte sayısal ve sözel bölümler listesi…

2019 YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLA

YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SÖZEL PUANIYLA TERCİH EDİLEBİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

Animasyon

Animasyon ve Oyun Tasarımı

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı

Basın ve Yayın

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi

Coğrafya

Coğrafya Öğretmenliği

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Çerkez Dili ve Edebiyatı

Çizgi Film ve Animasyon

Dini İlimler

El Sanatları

Film Tasarım ve Yazarlık

Film Tasarım ve Yönetmenliği

Film Tasarımı

Fotoğraf

Fotoğraf ve Video

Gastronomi (Fakülte)

Gastronomi (Yüksekokul)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)

Gazetecilik

Geleneksel Türk Sanatları

Görsel İletişim

Görsel İletişim Tasarımı

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

Halkbilim

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İlahiyat

İletişim

İletişim Bilimleri

İletişim Sanatları

İletişim Tasarımı

İletişim Tasarımı ve Medya

İletişim Tasarımı ve Yönetimi

İletişim ve Tasarım

İslam ve Din Bilimleri

İslami İlimler

Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi

Kültür ve İletişim Bilimleri

Kürt Dili ve Edebiyatı

Medya ve Görsel Sanatlar

Medya ve İletişim (Fakülte)

Medya ve İletişim (Yüksekokul)

Okul Öncesi Öğretmenliği

Özel Eğitim Öğretmenliği

Radyo ve Televizyon

Radyo, Televizyon ve Sinema

Reklam Tasarımı ve İletişimi

Reklamcılık

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)

Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)

Sanat Tarihi

Sanat ve Kültür Yönetimi

Sanat Yönetimi

Sinema ve Dijital Medya

Sinema ve Televizyon

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Sümeroloji

Süryani Dili ve Edebiyatı

Tarih

Tarih Öğretmenliği

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Yüksekokul)

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Türk Halkbilimi

Türkçe Öğretmenliği

Yeni Medya

Yeni Medya ve Gazetecilik

Yeni Medya ve İletişim

Zaza Dili ve Edebiyatı

SAYISAL BÖLÜMLER

MF-1

MF-1 puanı ile öğrenciler sayısal bilimler içerisinde yer alan bölümlere gidebilmektedir. Bu bölümlere örnek olarak ise;

– Matematik Öğretmenliği,

– Astronomi Bilimi,

– Uzay Bilimi,

– İstatistik ve Matematik mühendisliği gibi bölümler tercih edilebilmektedir.

MF-2

MF-2 puanı ile tercih verecek öğrenciler ise fen bilimleriyle ilişkili olan bölümlere tercih verebilmektedir. Bu bölümler içerisinde;

– Fen Bilgisi Öğretmenliği,

– Fizik Öğretmenliği,

– Kimya Öğretmenliği,

– Biyoloji Öğretmenliği,

– Tarım Ve Ziraat Mühendisliği bulunmaktadır.

MF-3

MF-3 puanı ile tercih yapacak kişiler için ise yine fen bilimlerinin ağırlıklı olduğu bölümler bulunmaktadır. İşte o bölümler:

– Tıp,

– Veterinerlik,

– Eczacılık,

– Diş Hekimliği,

– Genetik Mühendisliği,

– Biyokimya Mühendisliği gibi bölümleri tercih edebilmektedir.

MF-4

MF-4 puanı ise matematik ağırlıklı bir alandır. Bu alan üzerinden mühendislik üzerine bölümlere gidilebilir. Örneğin girilebilecek bölümler şunlar;

– Bilgisayar Mühendisliği,

– İnşaat Mühendisliği,

– Elektronik Mühendisliği,

– Makine Mühendisliği,

– Endüstri Mühendisliği gibi bölümlere bu puan türüyle tercih verilebilmektedir.