YKS sonuçları açıklandı! YKS tercihleri ne zaman? İşte sayısal ve sözel bölümler listesi…

ÖSYM, binlerce öğrencinin kaderini belirleyecek olan üniversite sınav sonuçlarını, YKS başvuru kılavuzunu, YKS sorularını ve cevaplarını yayınladı. Şimdi sırada üniversite tercihleri var.YKS tercihleri 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak. Öğrenciler özetle sayısal ve sözel bölümleri öğrenmek istiyor. İşte sayısal ve sözel bölümler listesi…
2019 YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLA
YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
SÖZEL PUANIYLA TERCİH EDİLEBİLECEK LİSANS PROGRAMLARI
Animasyon
Animasyon ve Oyun Tasarımı
Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
Basın ve Yayın
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Coğrafya
Coğrafya Öğretmenliği
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çerkez Dili ve Edebiyatı
Çizgi Film ve Animasyon
Dini İlimler
El Sanatları
Film Tasarım ve Yazarlık
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Film Tasarımı
Fotoğraf
Fotoğraf ve Video
Gastronomi (Fakülte)
Gastronomi (Yüksekokul)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
Gazetecilik
Geleneksel Türk Sanatları
Görsel İletişim
Görsel İletişim Tasarımı
Görsel Sanatlar
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
Halkbilim
Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İlahiyat
İletişim
İletişim Bilimleri
İletişim Sanatları
İletişim Tasarımı
İletişim Tasarımı ve Medya
İletişim Tasarımı ve Yönetimi
İletişim ve Tasarım
İslam ve Din Bilimleri
İslami İlimler
Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi
Kültür ve İletişim Bilimleri
Kürt Dili ve Edebiyatı
Medya ve Görsel Sanatlar
Medya ve İletişim (Fakülte)
Medya ve İletişim (Yüksekokul)
Okul Öncesi Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği
Radyo ve Televizyon
Radyo, Televizyon ve Sinema
Reklam Tasarımı ve İletişimi
Reklamcılık
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)
Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)
Sanat Tarihi
Sanat ve Kültür Yönetimi
Sanat Yönetimi
Sinema ve Dijital Medya
Sinema ve Televizyon
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sümeroloji
Süryani Dili ve Edebiyatı
Tarih
Tarih Öğretmenliği
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Yüksekokul)
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Türk Halkbilimi
Türkçe Öğretmenliği
Yeni Medya
Yeni Medya ve Gazetecilik
Yeni Medya ve İletişim
Zaza Dili ve Edebiyatı
SAYISAL BÖLÜMLER
MF-1
MF-1 puanı ile öğrenciler sayısal bilimler içerisinde yer alan bölümlere gidebilmektedir. Bu bölümlere örnek olarak ise;
– Matematik Öğretmenliği,
– Astronomi Bilimi,
– Uzay Bilimi,
– İstatistik ve Matematik mühendisliği gibi bölümler tercih edilebilmektedir.
MF-2
MF-2 puanı ile tercih verecek öğrenciler ise fen bilimleriyle ilişkili olan bölümlere tercih verebilmektedir. Bu bölümler içerisinde;
– Fen Bilgisi Öğretmenliği,
– Fizik Öğretmenliği,
– Kimya Öğretmenliği,
– Biyoloji Öğretmenliği,
– Tarım Ve Ziraat Mühendisliği bulunmaktadır.
MF-3
MF-3 puanı ile tercih yapacak kişiler için ise yine fen bilimlerinin ağırlıklı olduğu bölümler bulunmaktadır. İşte o bölümler:
– Tıp,
– Veterinerlik,
– Eczacılık,
– Diş Hekimliği,
– Genetik Mühendisliği,
– Biyokimya Mühendisliği gibi bölümleri tercih edebilmektedir.
MF-4
MF-4 puanı ise matematik ağırlıklı bir alandır. Bu alan üzerinden mühendislik üzerine bölümlere gidilebilir. Örneğin girilebilecek bölümler şunlar;
– Bilgisayar Mühendisliği,
– İnşaat Mühendisliği,
– Elektronik Mühendisliği,
– Makine Mühendisliği,
– Endüstri Mühendisliği gibi bölümlere bu puan türüyle tercih verilebilmektedir.