YKS sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı! Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM takvimine göre 18 Temmuz’da açıklanması beklenen YKS sonuçları gece yarısı açıklandı. YKS sonuçlarını öğrenen üniversite adaylarının gözünü çevirdiği tercih işlemleri 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. YKS tercihleri yapacak adaylar için üniversiteye giriş; Özel Yetenek Sınavı ve Merkezi yerleştirme olarak iki seçenek şeklinde gerçekleştirilecek.

YKS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

YKS TERCİHLERİ BAŞLIYOR

YKS tercihleri 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak. Ayrıca YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı ancak bu yayınlanan kılavuz ön bilgilendirme amacı taşıyor.

İBB’DEN ADAYLARA TERCİH DANIŞMANLIĞI

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, üniversite adayı gençlerin heyecanla beklediği Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı.YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbul’un 12 meydanında gençlere ücretsiz tercih danışma hizmeti verecek.

İBB Tercih Danışma Merkezleri, YKS’ye giren gençlerin tercihlerini, puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanları gibi kriterlerinin yanı sıra ilgi ve yeteneklerine göre doğru bir şekilde yapabilmeleri noktasında destek olacak. Merkezlere gelerek sınav sonuçlarını ileten tüm gençlere, hangi üniversitelere ya da hangi bölümlere girebileceklerine ilişkin kapsamlı bir bilgilendirme yapılacak.

Tercih danışma merkezlerinde 168 personel ile 19-29 Temmuz tarihlerinde saat 10.00 ile 19.00 arasında hizmet verilecek. İBB Tercih Danışma Merkezleri ayrıca 19-21 Temmuz’da İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek “İstanbul Üniversite Tercih Fuarı”da da YKS’ye giren gençleri ve ailelerini ağırlayacak.

Gelemeyenler için “Alo tercih hattı”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu merkezlere gelemeyenler için de “Alo Tercih Hattı” kurdu. Türkiye’nin dört bir yanından gençlerin çağrısına açık olan 0212 153 00 00 numaralı tercih hattı, 08.30- 00.00 saatlerinde hizmet verecek. Ayrıca 153 Beyaz Masa çağrı merkezini arayan engelli veya hasta durumda olan gençlerin evlerine ya da hastanelere gidilerek bu hizmetten yararlanmaları sağlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi de üniversite adayı engelli gençlerin evlerine giderek danışmanlık hizmeti sağlayacak. Engelli öğrenciler, 0212 449 9100 numaralı hat üzerinden mobil tercih ekibi talep edebilecek. Ayrıca, engel durum belgesi, sınav sonuç belgesi ve iletişim bilgilerini info@genclikmeclisi.istanbul adresine mail yoluyla iletenlere, tercih uzmanları geri dönüş yapacak.

İBB’nin tercih danışma merkezleri, Bağcılar Meydanı, Bahçelievler Şirinevler Meydanı, Bakırköy Cumhuriyet Meydanı, Beylikdüzü Cumhuriyet Meydanı, Beşiktaş Meydanı, Şişli Cevahir AVM Önü, Gaziosmanpaşa Meydanı, Kadıköy İskele Meydanı, Üsküdar Meydanı, Çekmeköy Madenler Meydanı, Kartal Meydanı ve Sultanbeyli Kent Meydanı’nda hizmet verecek.





YKS KONTENJAN KILAVUZU YENİDEN YAYINLANACAK

Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.” denildi.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?

Adayların, ÖSYM'nin yayınladığı “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU”nu internet sitesinden indirmeleri ve incelemeleri gerekiyor. Tüm işlemler, 600'den fazla sayfası olan bu kılavuzda anlatılıyor.

Üniversiteye yerleşmek için adayların önünde iki seçenek var:

1. Merkezi Yerleştirme için tercih yapmak ve ÖSYM'ye göndermek.

2. Özel Yetenek Sınavı ile yerleşmek için ilgili üniversitelere bireysel başvuru yapmak.

YETENEK SINAVI İLE YERLEŞMEK

Özel Yetenek Sınavı ile yerleşmek isteyen adaylar, üniversitelerin ve gidecekleri fakültenin duyuru sayfalarını takip etmeler gerekiyor. Bu duyuru sayfalarında başvuru tarihleri, başvuru için gereken belgelerin listesi ve diğer bilgileri içeren kılavuzlar yer alıyor. Bu bilgiler üniversiteden üniversiteye farklılık gösterebildiği için adayların her üniversitenin sayfasına ayrıca bakması gerekiyor.

Tercih işlemleri, 23 Temmuz salı günü başlıyor ve 29 Temmuz Pazartesi gecesi 23:59:59'da sona eriyor. Tüm işlemler https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak.

Adayların Başarı Sırası bilgisine göre tercih yapması gerekiyor. Sınavların yıllar içindeki zorluk seviyeleri değiştiği için puanlarda büyük oynamalar olabiliyor. Ancak adayların yerleştirmedeki tercih eğilimleri çok değişmediği sürece sıralamalarda büyük değişiklikler olmuyor.

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MERKEZİ YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Tercih işlemleri, 23 Temmuz salı günü başlıyor ve 29 Temmuz Pazartesi gecesi 23:59:59'da sona eriyor. Tüm işlemler https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak. Merkezi Yerleşitme işlemlerinde tüm adayların tercihleri, bir merkezde toplanıyor ve işlemler otomatik olarak bilgisayar tarafından yapılıyor. Bu sistemde adayların puanlarının geçen seneye göre neye yettiği değil, bu sene sıra kendilerine geldiği zaman tercihlerinin dolu olup olmaması önemli.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından kesin bir tarih belirtilmemiş olsa da geçtiğimiz senelerde sonuçlar iki hafta sonra açıklanmıştı. Bu sene kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak. Dileyen adaylar, 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında elektronik kayıtlar yaptırabilecek.

SINAVDA BİR SORU İPTAL EDİLDİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruda, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde uygulanan 2019-YKS'ye ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi.

Duyuruda, şunlar kaydedildi: “2019-YKS'ye ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanan 2019-YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) temel soru kitapçığındaki ‘Türk dili ve edebiyatı sosyal bilimler -1' testinin 33 numaralı sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir.”