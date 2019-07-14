YKS sonuçları için geri sayım başladı! YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

Haziran ayında yapılan YKS sınavının sonuçları adaylar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Binlerce öğrenci YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM’nin takvimine göre YKS sınav sonuçları 18 Temmuz’da açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sonuçları bu sene 18 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Öğrenciler sonuçlara, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişim sağlayabilecek. Üniversite adayları YKS sonuçları ÖSYM'nin sonuç veya aday işlemleri sayfası (ÖSYM AİS) üzerinden ulaşabilecekler. Adaylar sonuçlara T.C Kimlik No ve ÖSYM şifresi ile sonuçlara ulaşabilecekler. Ayrıca e-Devlet uzantısı ile ÖSYM AİS'e giren adaylar ise e-Devlet şifreleri ile sonuçlara ulaşabilecekler.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS tercihleri 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak. Ayrıca YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı ancak bu yayınlanan kılavuz ön bilgilendirme amacı taşıyor.