Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) üç oturumdan oluşuyor. İlk oturum olan TYT 15 Haziran'da, ikinci oturum AYT ve üçüncü oturum YDT ise 16 Haziran'da gerçekleştirildi. YKS'nin tamamlanmasının ardından gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. YKS sonuçlarının 18 Temmuz 2019 Perşembe günü açıklanması bekleniyor. Şimdi, YKS sonuçları nasıl sorgulanır? Gelin hep birlikte öğrenelim…

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, yayınladığı kılavuzda sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi açıkladı. 2019 Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Öğrenciler sonuçlara, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişim sağlayabilecek. Üniversite adayları YKS sonuçları ÖSYM’nin sonuç veya aday işlemleri sayfası (ÖSYM AİS) üzerinden ulaşabilecekler. Adaylar sonuçlara T.C Kimlik No ve ÖSYM şifresi ile sonuçlara ulaşabilecekler. Ayrıca e-Devlet uzantısı ile ÖSYM AİS’e giren adaylar ise e-Devlet şifreleri ile sonuçlara ulaşabilecekler.