YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM, YKS tercih kılavuzunu yeniden yayımlayacak

ÖSYM’nin takvimine göre, YKS sınav sonuçları 18 Temmuz 2019 Perşembe günü erişime açılacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak. Ayrıca YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı ancak bu yayınlanan kılavuz ön bilgilendirme amacı taşıyor.

YENİDEN YAYINLANACAK KILAVUZ ÖNEM TAŞIYOR

Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.” denildi.

2019 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLA

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

18 Temmuz 2019.: YKS sonuçlarının açıklanması

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

23-29 Temmuz 2019: tercihlerin alınması

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