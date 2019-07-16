YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınav sonuçları için tarih verildi!

Üniversite sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ederken öğrenciler şimdiden üniversite tercih işlemleri tarihlerini de araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sonuçları bu sene 18 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS tercihleri 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak. Ayrıca YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı ancak bu yayınlanan kılavuz ön bilgilendirme amacı taşıyor.

YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Öğrenciler sonuçlara, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişim sağlayabilecek. Üniversite adayları YKS sonuçları ÖSYM'nin sonuç veya aday işlemleri sayfası (ÖSYM AİS) üzerinden ulaşabilecekler. Adaylar sonuçlara T.C Kimlik No ve ÖSYM şifresi ile sonuçlara ulaşabilecekler. Ayrıca e-Devlet uzantısı ile ÖSYM AİS'e giren adaylar ise e-Devlet şifreleri ile sonuçlara ulaşabilecekler.

YKS SORU VE CEVAP SAYFASI

Hayalini kurduğu üniversiteye ve bölüme girmek isteyen öğrenciler, ÖSYM tarafından yayınlanan 2019 YKS sorularını ve cevaplarını araştırıyor. ÖSYM’nin resmi internet sayfasından AYT ve TYT soruları ve cevaplarını öğrenilebiliyor.

YKS SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLA

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmektedir.