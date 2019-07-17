Üniversite puanları: İstanbul, Ankara ve tüm üniversite taban puanları belli mi? YKS sonuçları sorgulama…

ÖSYM takvimine göre 18 Temmuz'da açıklanması beklenen YKS sonuçları gece yarısı açıklandı. Sonuçlar ardından üniversite puanları ve kontenjanları Kılavuzu da yoğun şekilde araştırılıyor. YKS sonuçlarını öğrenen üniversite adaylarının gözünü çevirdiği tercih işlemleri 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Henüz güncel YKS üniversite kontenjanları açıklanmadı. Geçtiğimiz haftalarda ÖSYM tarafından bilgi edinmek ve fikir vermek amacıyla yayınlanan kontenjan bilgileri erişimde bulunuyor. İşte YKS ile yerleştirme yapılan tüm üniversitelerin kontenjan listeleri…

YKS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS tercihleri 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak. Ayrıca YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı ancak bu yayınlanan kılavuz ön bilgilendirme amacı taşıyor.

ÜNİVERSİTE KONTENJAN KILAVUZU

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI TABLO – 3

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI TABLO – 4

YKS KONTENJAN KILAVUZU YENİDEN YAYINLANACAK

Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.” denildi.

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YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?

Adayların, ÖSYM'nin yayınladığı “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU”nu internet sitesinden indirmeleri ve incelemeleri gerekiyor. Tüm işlemler, 600'den fazla sayfası olan bu kılavuzda anlatılıyor.

Üniversiteye yerleşmek için adayların önünde iki seçenek var:

1. Merkezi Yerleştirme için tercih yapmak ve ÖSYM'ye göndermek.

2. Özel Yetenek Sınavı ile yerleşmek için ilgili üniversitelere bireysel başvuru yapmak.

YETENEK SINAVI İLE YERLEŞMEK

Özel Yetenek Sınavı ile yerleşmek isteyen adaylar, üniversitelerin ve gidecekleri fakültenin duyuru sayfalarını takip etmeler gerekiyor. Bu duyuru sayfalarında başvuru tarihleri, başvuru için gereken belgelerin listesi ve diğer bilgileri içeren kılavuzlar yer alıyor. Bu bilgiler üniversiteden üniversiteye farklılık gösterebildiği için adayların her üniversitenin sayfasına ayrıca bakması gerekiyor.

Tercih işlemleri, 23 Temmuz salı günü başlıyor ve 29 Temmuz Pazartesi gecesi 23:59:59'da sona eriyor. Tüm işlemler https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak.

Adayların Başarı Sırası bilgisine göre tercih yapması gerekiyor. Sınavların yıllar içindeki zorluk seviyeleri değiştiği için puanlarda büyük oynamalar olabiliyor. Ancak adayların yerleştirmedeki tercih eğilimleri çok değişmediği sürece sıralamalarda büyük değişiklikler olmuyor.

MERKEZİ YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Tercih işlemleri, 23 Temmuz salı günü başlıyor ve 29 Temmuz Pazartesi gecesi 23:59:59'da sona eriyor. Tüm işlemler https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak. Merkezi Yerleşitme işlemlerinde tüm adayların tercihleri, bir merkezde toplanıyor ve işlemler otomatik olarak bilgisayar tarafından yapılıyor. Bu sistemde adayların puanlarının geçen seneye göre neye yettiği değil, bu sene sıra kendilerine geldiği zaman tercihlerinin dolu olup olmaması önemli.