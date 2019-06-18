YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu! 2019 TYT AYT YDT sınav soru ve cevap anahtarı…

ÖSYM, YKS soru ve cevaplarını paylaştı. ÖSYM'nin resmi internet sayfasından YDT, AYT ve TYT soruları ve cevaplarını öğrenilebiliyor. YKS’ye katılan adayların sınav sonuçları bekleyişi ise sürüyor. ÖSYM sınav takvimi bilgilendirme sayfasındaki bilgilere göre; sınav sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin takvimine göre, YKS sınav sonuçları 18 Temmuz 2019 Perşembe günü erişime açılacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak.

YKS SORU VE CEVAP SAYFASI

Hayalini kurduğu üniversiteye ve bölüme girmek isteyen öğrenciler, ÖSYM tarafından yayınlanan 2019 YKS sorularını ve cevaplarını araştırıyor. ÖSYM'nin resmi internet sayfasından AYT ve TYT soruları ve cevaplarını öğrenilebiliyor.

YKS SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLA

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şöyle: “15 Haziran 2019 tarihinde uygulanan 2019-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanan 2019-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2019-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına 16 Haziran 2019 tarihinde saat 20.00’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

2019-TYT Temel Soru Kitapçığındaki Matematik Testinin 7. sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir. 2019-YKS Kılavuzunun “3.10.1. Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?” maddesinde yer alan “Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.”