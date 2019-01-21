YKS tarihleri belli oldu! ÖSYM YKS AYT, TYT ve TDT başvuruları ne zaman başlayacak?

YKS’nin AYT, TYT ve YDT oturumlarının başvuru tarihleri ve sınav tarihleri belirlendi. YKS başvuruları 12 Şubat’ta başlayacak ve 6 Mart’ta son bulacak. İŞte YKS geç başvuru tarihi…

YKS NE ZAMAN?

Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı, 15 Haziran 2019 tarihinde, Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavı, 16 Haziran 2019 tarihinde kurum tarafından yapılacaktır. Sınav saati ÖSYM tarafından kılavuzda açıklanacaktır. Yabancı Dil Testi (YDT) sınavı, 16 Haziran 2019 tarihinde ÖSYM tarafından yapılacaktır. Sınav saati ÖSYM tarafından kılavuzda açıklanacaktır.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YKS başvuruları 12 Şubat- 6 Mart tarihleri arasında. Geç başvuru günü ise 19 Mart. Sonuçlar 18 Temmuz'da duyurulacak. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, 5 Mayıs, 22 Ağustos ve 17 Kasım'da tarihlerinde düzenlenecek. Dikey Geçiş Sınavı, 30 Haziran'da yapılacak. Kamu Personel Seçme Sınavı tarihleri de belli oldu. Başvuruların 3-15 Mayıs arasında alınacağı sınavların tarihleri ise şöyle: 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 Temmuz; 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) birinci gün 20 Temmuz, ikinci gün 21 Temmuz; 2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 28 Temmuz'da yapılacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN?

YKS sınav sonuçları içerisinde 3 sınav aynı gün açıklanacak. ÖSYM'nin sonuç sayfasında üç sınav 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.